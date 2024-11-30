«Этот эффект не навсегда»: Анита Цой отказалась помогать вышедшему из тюрьмы брату в борьбе с зависимостью

Анита Цой отказалась помогать родному брату в борьбе с его зависимостью.

33-летний Алексей является младшим братом певицы, родившимся от второго брака их общего отца. Мужчина несколько лет назад вышел из тюрьмы, отсидев три года за хранение наркотиков. Анита призналась, что по этой причине редко с ним общается, а видится в основном на различных шоу.

Артистка рассказала, что после освобождения Алексей начал активно вести личный блог, за которым она следила. По словам Цой, ее младший брат чуть ли не мотивационные посты писал и публично клялся, что смог избавиться от зависимости.

Однако спустя некоторое время Алексей все же вернулся к привычному образу жизни. Анита узнала об этом от журналистов, которые рассказали, как однажды его мама звонила и просила помощи, так как сны опять впал в наркозависимость. Певица же не стала ничего скрывать и честно призналась, что не готова помогать родственнику в таком случае.

«Я человек очень ответственный, мне нужно понимать, как я смогу ему помочь. Вылечить один раз, то есть не вылечить, а снять симптомы наркозависимости — это одно дело. Но мы же понимаем, что этот эффект не навсегда. А дальше надо брать над ним шефство, вытаскивать его за шкирку. Я не готова, потому что война с этой наркозависимостью может продлиться целую жизнь», — призналась певица.

Кроме того, Анита подчеркнула, что планировала оказать помощь брату и даже устроить его на работу в тот момент, когда она начала замечать за ним рвение вылечиться. Подробности приводит StarHit.

Ранее мы писали о том, что Анита Цой пригрозила любовницам мужа.