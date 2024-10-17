«Ее карьера не подошла к концу»: продюсер раскрыл гонорары певицы Аниты Цой

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что сейчас происходит с карьерой певицы Аниты Цой. В последнее время артистка стала реже появляться на сцене, однако все еще продолжает выступать на корпоративах. А ее гонорар составляет 1,7−2 млн рублей.

В беседе с порталом «Страсти» Дворцов отметил, что Анита — не только отличная вокалистка, но и хороший человек. По его словам, она все еще востребована в шоу-бизнесе, и ее продолжают приглашать на мероприятия.

«Анита замечательный человек, открытый, доброй души. Она искренняя, любящая свою команду, талантливая, яркая. Нет, ее карьера не подошла к концу. Как говорится, ее до сих пор любят, хотят видеть на корпоративах, на мероприятиях. У нее от 1,7−2 млн рублей и выше гонорары. У нее отличная команда, хороший директор, я со всеми ими на контакте всегда», — заявил Сергей Дворцов.

Продюсер напомнил, что сейчас у Цой есть дополнительный источник заработка. Певица открыла свой бизнес.

«Она сейчас запустила свой хозяйственный проект по закрутке помидоров, огурцов. Я бы сказал, это, наверное, ее дополнительный бизнес на сегодняшний день, чему я безумно рад. Она действительно хороший человек. Она достойна самого лучшего в этой жизни. И я могу сказать, что поезд ее не ушел. Ее треки — это хиты на долгие года», — отметил продюсер Дворцов.

Ранее певица Анита Цой высказалась о блокировках ее счетов ФНС.