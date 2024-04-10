«Никто туда не ходит»: что стало с квартирой Пугачевой в центре Москвы за 90 млн рублей

Певица Алла Пугачева готова сдать московскую квартиру в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Kp.ru.

У Аллы Пугачевой имеется четырехкомнатная квартира в центре Москвы. По данным источника, недвижимость на Тверской-Ямской оценивается в 90 млн рублей. Около года в ней проживала филиппинка. Она арендовала квартиру у Кристины Орбакайте, являющейся ее собственницей. Внезапно девушка съехала, и теперь семья Пугачевой ищет новых жильцов.

«Девушка была тихая, спокойная, всем нравилась, но потом она внезапно съехала. Уже несколько месяцев квартира заброшена, никто туда не ходит», — сообщили инсайдеры.

Четырехкомнатные квартиры в доме на Тверской-Ямской сдаются за 350 тысяч рублей в месяц. По информации источника, певица может рассчитывать на обозначенную сумму или запросить еще больше. В апартаментах имеются настоящий камин и антикварные вещи, которой достались Пугачевой от второго мужа.

Ранее сообщалось, что за замком Аллы Пугачевой в Грязи присматривают охранники за 150 тысяч рублей в месяц. Подробности смотрите в этой новости.

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