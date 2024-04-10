«Может не состояться»: Сергей Соседов рассказал о европейском туре Аллы Пугачевой

Критик Соседов заявил, что юбилейный тур Аллы Пугачевой может не состояться. Об этом он рассказал Абзацу.

Накануне появилась информация о возможном европейском туре Аллы Пугачевой. Источники сообщали, что певица может организовать выступления, приуроченные к ее 75-летнему юбилею.

Однако, по словам музыкального критика Сергея Соседова, Пугачева едва ли способна выступать.

«Пугачева давно не в той форме, чтобы выступать. Уже на ее концерте в честь 70-летия это было заметно. У нее нет никаких сил и энергии. Всем понятно, что ее время давно прошло», — объяснил он.

Соседов заявил, что гастроли вряд ли состоятся.

«Подобные планы бессмысленны. Этот тур не нужен ни ей, ни кому-то другому. Я считаю, что он в итоге может и вовсе не состояться», — добавил он.

Музыкальный критик предположил, что информация о предстоящих концертах могла быть запущена командой певицы для пиара.

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