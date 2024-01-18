«Никто не застрахован»: победивший рак Сафронов рассказал о своем здоровье

Телеведущий Сергей Сафронов рассказал о регулярных обследованиях после победы над раком. Об этом стало известно из эфира шоу «Злые языки».

Ни для кого не секрет, что бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» имел проблемы со здоровьем. Несколько лет назад врачи обнаружили у него рак. После длительного курса лечения у Сергея наступила ремиссия. Как выяснилось, теперь он должен в течение 5 лет проходить комплексное обследование.

«Уже послезавтра я пойду на ПЭТ-КТ. Я все-таки надеюсь, что все будет хорошо», — заявил телеведущий.

Сергей не исключает того, что у него может случиться рецидив. Несмотря на это, он старается сохранять оптимистичный настрой.

«Никто от этого не застрахован», — резюмировал бывший ведущий «Битвы экстрасенсов».

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