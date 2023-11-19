Победивший рак Сергей Сафронов купил шикарную квартиру в ипотеку

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году выявили лимфому, сейчас находится в ремиссии. Накануне он признался, что приобрел роскошную недвижимость.

41-летний Сафронов решил купить квартиру для себя, чтобы у него было место, куда можно уединиться от семьи и побыть наедине со своими мыслями. Недвижимость обошлась ему в 35 млн рублей. Иллюзионист признался, что заполучил апартаменты по солидной скидке, но ему пришлось взять ипотеку.

Два года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения был около 12 сантиметров.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Сергей отметил, что сейчас чувствует себя хорошо. Он находится в ремиссии.

«Хороший анализ пришел. Мне теперь можно все — и даже вести активный образ жизни», — сказал он.

Иллюзионист старается придерживаться правильного образа жизни — он полностью перестал пить алкоголь. Иногда ему можно употреблять вино, но Сафронов не рискует пока этого делать.

Напомним, ранее иллюзионист рассказывал, что каждые полгода посещает врачей, чтобы избежать рецидива болезни.