Победивший рак Сергей Сафронов купил шикарную квартиру в ипотеку
Иллюзионист Сергей Сафронов купил квартиру в ипотеку за 35 млн рублей.
© Евгения Панова/ Starface.ru
Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году выявили лимфому, сейчас находится в ремиссии. Накануне он признался, что приобрел роскошную недвижимость.
41-летний Сафронов решил купить квартиру для себя, чтобы у него было место, куда можно уединиться от семьи и побыть наедине со своими мыслями. Недвижимость обошлась ему в 35 млн рублей. Иллюзионист признался, что заполучил апартаменты по солидной скидке, но ему пришлось взять ипотеку.
Два года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения был около 12 сантиметров.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Сергей отметил, что сейчас чувствует себя хорошо. Он находится в ремиссии.
«Хороший анализ пришел. Мне теперь можно все — и даже вести активный образ жизни», — сказал он.
Иллюзионист старается придерживаться правильного образа жизни — он полностью перестал пить алкоголь. Иногда ему можно употреблять вино, но Сафронов не рискует пока этого делать.
Напомним, ранее иллюзионист рассказывал, что каждые полгода посещает врачей, чтобы избежать рецидива болезни.