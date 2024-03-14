«Никто не замечал»: Николай Бандурин заявил об отсутствии беременного живота у Татьяны Брухуновой
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Юморист Николай Бандурин заявил, что часто видел жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, но ни он, ни окружающие не замечали беременность. Вместе с тем коллеги рады, что у пары появилась дочь.
Комментарий Бандурина приводит Woman.ru.
«Мы вообще никто не знали, что они ждут ребенка!... Никто даже не замечал», - заявил юморист.
По его словам, супруги скрывали беременность так, что «никто даже не догадывался». Бандурин признался, что рад «хорошим новостям», связанным с появлением в семье Петросяна еще одного ребенка. Он пообещал поздравить юмориста при встрече.
Напомним, 13 марта Брухунова выложила фото, на котором, помимо общего сына, был новорожденный. Жена Петросяна объявила о появлении малыша в день своего рождения.
В Сети заговорили, что пара обращалась к помощи суррогатной матери – весь срок никто не подозревал, что Брухунова беременна. Она утверждает обратное и предложила подписчикам показать анализы.
Коллега Петросяна Клара Новикова заявила, что Петросян - обеспеченный, ответственный человек и может себе позволить рождение еще одного ребенка.