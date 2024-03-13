«Может, вам еще анализы показать?»: жена Петросяна объяснила, почему ее не видели беременной

Молодая жена 78-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в день своего 35-летия сообщила о рождении дочери. Поклонники поздравили семейную пару с пополнением в семействе, однако усомнились в том, что Татьяна рожала сама.

В Сети активно обсуждают вопрос о том, была ли Брухунова беременна, ведь никто не видел ее с животом.

«Кстати, что насчет суррогатной мамы? Беременной Брухунова замечена не была», - предположили комментаторы на странице жены Петросяна в соцсети.

Многочисленные вопросы разозлили Татьяну, и она решила ответить хейтерам на просьбы показать «беременные фото».

«Если я их не сливаю в Сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?» - написала Брухунова.

Ранее Евгений Петросян опроверг предположение, что они с женой обратились к услугам суррогатной матери. При этом он отказался сказать, как решили назвать новорожденную дочку, подчеркнув, что не вправе говорить имя.