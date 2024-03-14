«Может себе позволить»: Клара Новикова поздравила Петросяна с рождением дочери
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В семье 78-летнего ведущего «Смехопанорамы» Евгения Петросяна случилось пополнение: его супруга сообщила, что родила дочь. С радостным событием юмориста поздравила его коллега по передаче «Аншлаг» Клара Новикова.
Народная артистка РФ очень обрадовалась за юмориста и его жену, увидев новость о пополнении в семье.
«Евгений Ваганович может себе позволить, он обеспеченный человек и очень ответственный, конечно, он теперь подошел к этому вопросу со всей серьезностью», — поделилась Новикова в беседе с корреспондентом Woman.ru.
Она отметила, что многие люди становятся родителями уже в почтенном возрасте и за них можно только порадоваться. Новикова не будет звонить юмористу лично, но через в своем комментарии пожелала его семье всего самого доброго.
Татьяна Брухунова работала концертным директором Петросяна. Она младше юмориста на 44 года. Пара расписалась в 2019 году, в 2020 году у них родился сын Ваган.
Ранее Евгений Петросян опроверг предположение, что они с женой обратились к услугам суррогатной матери. При этом он отказался сказать, как решили назвать новорожденную дочку, подчеркнув, что не вправе говорить имя.