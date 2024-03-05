Никоненко вспомнил, что у него на раскладушке спали Шукшин и Михалков

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко вспомнил, как в его московской квартире по разным причинам останавливались режиссеры Василий Шукшин и Никита Михалков. Об этом пишет «Мослента».

Как признался актер, кинодеятели останавливались в его квартире на Арбате в непростые жизненные периоды. Так, Михалков попросил погостить у артиста в 1970-е, когда разошелся с первой женой Анастасией Вертинской. Однако в итоге режиссер жил у коллеги по цеху целый год.

Василий Шукшин также останавливался в столичной квартире Никоненко. Режиссер провел на раскладушке у коллеги несколько ночей, поскольку какое-то время «существовал как бомж».

«Шукшин оказался на моей раскладушке, потому что жил как бомж. Да, у него было общежитие, но во время учебы», — поделился Никоненко.

Ранее актриса Наталья Гвоздикова заявила, что мошенники используют Сергея Никоненко для афер.

Также Никоненко поделился мнением о певце Филиппе Киркорове.