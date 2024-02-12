Актриса Гвоздикова заявила, что мошенники используют Сергея Никоненко для афер

Актриса Наталья Гвоздикова заявила, что мошенники используют ее коллегу Сергея Никоненко для афер. Дело в том, что они представляются его именем и пытаются втереться в доверие к его знакомым. Так они получают от них деньги.

По словам Гвоздиковой, недавно злоумышленники обманули молодого артиста. Ему позвонили, подделав голос Сергея Петровича, и попросили одолжить деньги. Он поверил и, чтобы поскорее помочь Никоненко, взял крупный займ, перевел обговоренную сумму, а уже после понял, что разговаривал с мошенниками.

Как оказалось, сама Наталья Федоровна тоже нередко сталкивается с аферистами и ее удивляет то, насколько они стали изобретательны. Однако у нее есть способ от них избавляться. Ему ее научил сын. Каждый раз, когда ее пытаются обмануть, она делает вид, что ничего не понимает.

«Я сразу говорю: «Знаете, я ничего не понимаю, придет сын, он вам перезвонит». Этому он меня научил», - рассказала артистка в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Также Гвоздикова крайне подозрительно относится и к внезапным гостям. Она знает, что есть мошенники, которые представляются волонтерами и грабят пенсионеров. Поэтому она не впускает в дом незнакомцев, а за всеми специалистами, которых вызывает при необходимости, пристально следит.

Ранее актер Сергей Никоненко откровенно высказался о певце Филиппе Киркорове.