«Мне он не импонирует»: актер Сергей Никоненко откровенно высказался о Филиппе Киркорове

Возвращение Филиппа Киркорова на телеэкраны сейчас активно обсуждают не только в шоу-бизнесе. Актер театра и кино Сергей Никоненко также решил высказать свое мнение о певце. Об этом пишет mk.ru.

«Я и сам Киркорова не смотрю и его не уважаю. Мне он не импонирует не только по-человечески, но и как певец», — заявил Сергей Никоненко.

Актер признался, что любил других артистов и был знаком с некоторыми из них лично. Например, с Юрием Гуляевым и Муслимом Магомаевым.

По мнению Сергея Никоненко, творчество Филиппа Киркорова — самодеятельность.

«А какие композиторы к нам приходили! И Соловьев-Седой, и Марк Фрадкин, и Бабаджанян! Филипп Киркоров по сравнению с ними на мой взгляд —самодеятельность. Для меня лично он — ресторанный певец», — отметил артист.

Однако актер выделил участие певца в мюзикле «Чикаго». Он признался, что артист нравится ему только в этом проекте.

«Справедливости ради хочу сказать, что в свое время был мюзикл «Чикаго» — вот там он годился. Больше нигде мне он не нравится», — сказал актер.

Кроме того, Сергей Никоненко заявил, что не планирует наблюдать Филиппа Киркова на телеэкранах.

«Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу», — заключил актер.

Ранее сообщалось о том, что гонорары Филиппа Киркорова упали почти на 4,5 миллиона рублей.