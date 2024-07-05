Никоненко призвал уволить министра просвещения из-за идеи снять ремейки советских фильмов

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко предложил уволить министра просвещения РФ Сергея Кравцова из-за инициативы ведомства снять ремейки 30 советских фильмов. Его слова приводит РБК.

Как признался актер, он видит «вредительство» в желании переснять советские киноленты. Он подчеркнул, что еще никогда репродукции не превосходили в качестве оригинал.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда ещё копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях «просветителей» я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте своё, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику», – заявил Никоненко.

Ранее Актер Сергей Никоненко назвал «идиотками» уехавших из России Троянову*(признана иноагентом на территории РФ) и Лазареву** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Также Никоненко призвал одуматься критикующего Россию латвийского актера Ивара Калныньша.