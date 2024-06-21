«Ивар, приди в себя!»: Сергей Никоненко раскритиковал латвийского актера Калныньша за его слова о России

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко упрекнул своего коллегу, 75-летнего латвийского актера Ивара Калныньша, выступившего с критикой СВО, в неблагодарности. Об этом он заявил в интервью газете Аргументы и Факты – aif.ru.

«Ивар, приди в себя! Зачем таким неблагодарным быть?!», - обратился артист к Калныньшу заочно, отметив, что после распада СССР, когда в Латвии «умерло кино», тот работал именно в России.

В частности, Никоненко прокомментировал интервью Калныньша RTVi годовалой давности, в котором тот показал чудеса «переобувания в воздухе». В 2023 году Калныньш говорил, что он «много снимался в советских и российских картинах», «но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом». «Пусть они наживаются на том прекрасном, что мы им оставили. Есть другой мир, который интересует меня больше», - говорил Калныньш.

Никоненко в свою очередь считает, что такие артисты из стран бывшего СССР должны игнорироваться: «Забыть их к чертовой матери! Пошли они все в ...! Не хочу ни о Калныньше, ни о Талашко, ни о ком другом говорить большею Вычеркнули! Нет их!».

Ранее актер Юрий Чернов рассказал, что когда-то близко дружил с артистами из Украины Владимиром Талашко и Адой Роговцевой, но после начала конфликта между Россией и Украиной, он порвал все связи с коллегами.