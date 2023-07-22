«Никому не рассказывал»: Дмитрий Тарасов объявил о разводе после сообщений об изменах

Дмитрий Тарасов пошутил о предстоящем разводе с Анастасией Костенко и новой свадьбе с любовницей. Об этом стало известно благодаря интервью футболиста для передачи «Коммент.Шоу».

По условию шоу, Тарасов должен был позвонить приятелю и поделиться с ним секретом. В телефонном разговоре с Дмитрием Бариновым спортсмен рассказал о выдуманных проблемах в личной жизни. Экс-супруг Ольги Бузовой «признался», что разводится с Анастасией и женится на новой избраннице в конце 2023 года.

«Я еще никому не рассказывал. У меня в семье сложности. Я, скорее всего, развожусь», — высказался Тарасов.

Также Дмитрий попросил собеседника стать свидетелем на «предстоящей свадьбе», поскольку он остался без поддержки близких. К слову, ведущие шоу оценили розыгрыш футболиста и отметили, что он прекрасно справился с поставленной задачей.

Напомним, что Дмитрия регулярно подозревают в изменах супруге. Однако спортсмен и его избранница отрицают подобные сообщения.

Ранее мы писали о том, что футболист Дмитрий Тарасов пришел в ярость от вопроса про его измены Костенко. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 33-летняя дочь Любови Успенской рассказала о своем мужчине после новостей о тайной свадьбе.