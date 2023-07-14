Нет смысла скрывать: заподозренный в изменах Дмитрий Тарасов заговорил о проблемах в браке

Футболист Дмитрий Тарасов пришел в ярость от вопроса про его измены Анастасии Костенко. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Не так давно экс-супруг Ольги Бузовой был замечен в компании телеведущей Яны Ромашкиной. После этого начались разговоры о новом романе спортсмена. Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с Тарасовым, чтобы получить комментарий, однако конструктивного диалога построить не удалось.

Услышав вопрос об измене супруге, Дмитрий раздраженно бросил трубку. Футболист считает, что его не стоит беспокоить по такой «ерунде».

«Девушка, вы для чего мне звоните? Роман мне приписывают? Звоните другим», — высказался спортсмен.

К слову, это уже не первая ситуация, когда Тарасов замечен в компании других девушек. Сама Анастасия Костенко, жена футболиста, отрицает возможность измены со стороны избранника.

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