Николаю Носкову прибавили к стандартной пенсии 39 тысяч рублей

С марта надбавка к пенсии певца Николая Носкова за звание Заслуженного артиста составила 39 тыс. рублей. Об этом рассказала жена исполнителя Марина.

Подробности приводит сайт aif.ru.

«Николай получает стандартную пенсию и надбавку (с марта этого года) уже 39 тысяч рублей за звание Заслуженного артиста и пособие как инвалид 1-й группы», - рассказала супруга Носкова.

За счет государства музыкант имеет право один раз в год «где-то подлечиться». Это предусмотрено программой реабилитации.

Недавно супруги были в кисловодском санатории. Носковы провели там две недели. Марина Носкова рассказала, что с организацией реабилитации семье помогли.

Ранее жена артиста сообщила, что у певца «умерли клетки мозга». Певец занимается лечебной физкультурой, делает массаж. Он продолжает хорошо петь, так как полушарие, отвечающее за этот навык, не пострадало в результате инсульта.

В марте солист группы «На-На» Владимир Политов раскрыл пенсию продюсера Бари Алибасова. Выяснилось, что за Заслуженного артиста он получает 38 тыс. рублей. Также с каждого выступления группы продюсеру идут отчисления в размере 20%, что составляет примерно 100 тыс. рублей. Алибасову положена еще одна надбавка. Подробнее читайте здесь.