Николаю Дроздову предстоит пройти новый курс уколов из-за болей в суставах.

На днях биолог отпраздновал свое 88-летие на даче в близком кругу друзей и родственников.

Художник Константин Мирошник, что телеведущий находится в веселом расположении духа, несмотря на его здоровье. Оказалось, что Николая беспокоят проблемы с суставами и с коленями.

«Единственное, что нога, колено беспокоит, суставы… Все-таки возраст дает о себе знать. Уколы прокололи зимой, сейчас опять будет курс уколов. Поэтому, когда идет, то на палочку свою скандинавскую опирается», — поделился художник в беседе Kp.ru.

Напомним, что недавно в СМИ появились новости о том, что рост Дроздова снизился на 10 сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета.

Ранее мы писали о том, что поэтесса Лариса Рубальская заговорила о завещании.

Также сообщалось, что Николай Дроздов вспомнил, как ему пришлось бежать от ревнивого бегемота.