Николай Дроздов вспомнил, как ему пришлось бежать от ревнивого бегемота

Ученый-зоолог Николай Дроздов более 40 лет вел телепередачу «В мире животных». За это время ведущий посетил более 100 стран – некоторые поездки не обошлись без приключений. Однажды доктор биологических наук был вынужден спасаться бегством от бегемота.

Эту историю Дроздов рассказал в эфире шоу «Кстати».

«За мной мчался бегемот с клыками. Я спустился по песчаному обрыву и увидел его с открытой пастью, бегущего по мелководью», - признался 87-летний телеведущий.

Биолог отметил, что, по всей видимости, животное защищало свой гарем с самками и проявило ревность. Избежать беды Николаю Николаевичу помогла любовь к марафонам. Ученый вспомнил, как в детстве бежал один километр до школы и даже засекал время пройденной дистанции. Отец Дроздова был химиком, поэтому дома у семьи было множество секундомеров.

Ранее мы писали, что телеведущий стал ниже на 10 см из-за болезни скелета. Ему диагностировали остеопороз. Теперь рост Дроздова составляет 170 см, хотя ранее он был 180 см.