«Когда я буду уходить из жизни»: поэтесса Лариса Рубальская заговорила о завещании

Поэтесса Лариса Рубальская неожиданно заговорила составленном завещании. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ автор песен заявила: они с покойным мужем обсудили все детали еще при его жизни.

79-летняя поэтесса призналась, что они с супругом Давидом Розенблатом обсуждали «общее» завещание. Когда муж Ларисы Рубальской скончался, она стала вправе распоряжаться имуществом, как пара договорилась при жизни мужчины. Несмотря на отсутствие общих детей, супруги нашли, кому передать все нажитое и при этом никого «не обидеть».

«Не могу сказать, что у меня какие-то богатства. Но что-то я заработала. Когда мой муж Давид был очень болен, он сам сказал: „Мы не знаем, что с нами будет“. У нас нет каких-то претендентов, чтобы драки были. У него есть дочка, а у меня племянница роднее родного. И мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно: когда я буду уходить из жизни, обиженных не останется», — заявила Лариса Рубальская.

Автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд раскрыла, что находится в прекрасных отношениях с дочерью покойного мужа Ириной и называет ее «порядочным человеком»: «Она у меня в телефоне записана „Дочь Ирина“. <…> Я ее никогда ни в чем не обижаю».

Брак с Давидом Розенблатом стал для Ларисы Рубальской единственным, с ним она прожила более 30 лет, но у пары так и не появилось общих детей. Знаменитость признавалась: долгие годы эта тема была для нее больной. Она не скрывала, что делала все возможное, чтобы забеременеть, обращалась к лучшим специалистам, но все было тщетно. Утешением для поэтессы стала племянница Светлана, а поддержал ее в трудный период любимый супруг.

«Много лет я страдала, сильно страдала. Но так сложилась жизнь. <…> Но за что я мужу своему благодарна — он ни разу за все годы супружеской жизни не сказал мне, что что-то не так: что ты не можешь родить, что у нас нет детей, что семья неполная. Он настолько к этому относился терпимо, и он настолько хорошо относился ко мне, что горестные мысли отступили…» — делилась знаменитость.

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