Николай Сердюков объяснил, почему не сообщил дочке о помолвке с Бородиной

Николай Сердюков признался, что не сообщил дочке о помолвке с Ксенией Бородиной. Возлюбленный телеведущей прокомментировал их свадьбу в соцсети.

По словам Николая, дочь от предыдущего брака не знает о его переменах в жизни. При этом он убежден, что Николь будет рада за него, поскольку она подружилась с Бородиной.

«Пока еще не говорил с ней, она улетала с бабушкой на выходные. Но я уверен, что она будет рада за папу, тем более они с Ксенией отлично ладят», — высказался блогер.

Николай сделал предложение спустя 6 месяцев отношений. По словам Сердюкова, он не боялся, что Ксения ему откажет. При этом блогер сильно волновался перед важным событием.

«Волновался только за само предложение. Когда подошли к залу с павлинами, понял, что назад дороги нет», — заявил Николай.

Ранее мы писали, что объявившие о помолвке Ксения Бородина и Николай Сердюков поженятся в 2025 году. Подробности читайте в этой новости.

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