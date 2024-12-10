Певица Анастасия Стоцкая вышла в свет с подросшими детьми, похожими на Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая появилась на публике с подросшими детьми от ресторатора Сергея Абгаряна. Фото артистки с сыном и дочерью опубликовали в Telegram-канале «Звездная пыль».

Наследнику Стоцкой Александру уже 13 лет, и чем старше он становится, тем больше поклонники сравнивают его с певцом Филиппом Киркоровым. Они все время удивляются, как мальчик может быть так похож на близкого друга Анастасии. У дочери Веры фанаты тоже замечают схожие с Филиппом черты.

Звездная мама детей слухам не удивляется, так как сама иногда видит в Александре и Вере коллегу. Но это она считает случайностью, ведь считает, что сама чем-то похожа с Киркоровым. Она заверяла, что, если бы сын с дочерью действительно были бы не от ее второго мужа, это бы давно стало известно всем.

Напомним, что с Филиппом Киркоровым Стоцкую связывают теплые дружеские отношения, хотя сам певец неоднократно признавался коллеге в любви. Но полноценного романа у них никогда не было. Много лет Анастасия была замужем, но развелась со вторым супругом в 2023 году.

Ранее Филипп Киркоров показал архивные фото с Анастасией Стоцкой.