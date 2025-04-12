Николай Носков во второй раз отменил концерт в Санкт-Петербурге из-за болезни.

Выступление российского певца должно было состояться 12 апреля в «Лахта Холле». Однако в Сети появились новости о том, что у артиста возникили проблемы со здоровьем, из-за чего он не сможет приехать в Питер. Именно по этой причине организаторы заявили об отмене концерта.

Поклонников сразу успокоили тем, что денежные средства за несостоявшийся концерт будут возвращены автоматически в течение трех дней, необходимо лишь обратиться по месту приобретения. Подробности приводит NEWS.ru.

«Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. Но состояние здоровья Николая не позволяет ему приехать в Санкт-Петербург и порадовать своих поклонников выступлением», — отметили организаторы.

Напомним, что Николай Носков должен был выступить в Санкт-Петербурге с концертной программой «На меньшее я не согласен» еще 29 марта, но из-за бронхита выступление перенесли на 12 апреля.

Ранее мы писали о том, что Стриженова высказалась о вышедшем на сцену после инсульта Николае Носкове.

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