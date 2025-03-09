«Это невероятное чудо»: Стриженова высказалась о вышедшем на сцену после инсульта Николае Носкове

Екатерина Стриженова высказалась о вышедшем на сцену после инсульта Николае Носкове.

Телеведущая посетила на концерт артиста, который восхитил ее не только своим исполнением, но и тем, как он держится на сцене.

Екатерина опубликовала видео с выступления Носкова в личном блоге. Она не стала скрывать, что ее восхитило мужество певца: он вышел на сцену и исполнил все свои хиты, несмотря на свои проблемы со здоровьем.

«Для меня это невероятное чудо! Когда после тяжелейшего инсульта речь до конца не восстановилась, Николай выходит на сцену и голос звучит с такой силой и интонацией, что сердце замирает! Я знала, что он при этом ещё и превозмогает боль от сломанной ключицы... Этого выступления вообще могло не быть, но Николай Носков не мог нарушить планы женщин, которые в свой праздник пришли на его концерт!» — поделилась эмоциями Стриженова.

Напомним, что Николай Носков перенес инсульт семь лет назад. Однако восстанавливалась артист на протяжении года, после чего он начал проходить длительную реабилитацию. Из-за недуга у Носкова все еще парализована правая сторона его тела, а также возникают проблемы с речью. Однако артист все же вышел на сцену ради своих поклонников.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Стриженова показала, как выглядит тяжелобольной Николай Носков.