До 10 млн рублей: Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза

Надежда Кадышева подняла ценник на концерт ансамбля «Золотое кольцо» в три раза. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным издания, Надежда Кадышева и баянист Александр Костюк — почти в три раза увеличили свой доход. По предварительным данным, доходы компании «Золотое кольцо», которая существует 28 лет, в 2023 году составили миллион рублей.

Однако в 2024-м спрос на группу увеличился из-за того, что их треки завирисулись на просторах Интернета, а после у молодого поколения появилось стремление попасть к ней на концерт, чтобы быть в тренде. Именно по этой причине ансамбль заработала три миллиона рублей на своих концертах.

Теперь сообщается, что Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля в три раза, из-за чего стоимость выросла до 10 миллионов.

Сейчас Кадышева вместе со своей звездной семьей разъезжает по всей стране с концертами. Однако на выступления ансамбля попасть непросто, так как билеты сразу раскупают.

Ранее мы писали о том, что экс-директор «Золотого кольца» отреагировал на слухи о серьезной болезни Кадышевой.

Также сообщалось, что экс-жена сына Кадышевой заявила, что он разводит женщин на деньги.