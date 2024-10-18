«Это что вообще?»: Сарик Андреасян обвинил Николая Картозию в воровстве бюджета

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что Николай Картозия производит «мусор». Об этом стало известно в эфире шоу «Спешл» для VK Видео.

В начале 2024 года Николай раскритиковал режиссера, осудив его работы и профессиональные навыки. В новом интервью Сарик ответил на критику, обвинив Николая в воровстве. По словам режиссера, он, в отличии от оппонента, делает качественный контент за «адекватный» бюджет. Сарик считает, что его фильмы — это хиты, а Картозия производит «мусор».

«Знаешь, в чем разница? Я просто не вор, а он вор! Он из 30 миллионов снимет за те же 15, остальные сворует. Смотрю, а что Картозия сделал? Шоу «Орел и решка» за всю свою жизнь? Это что вообще?» — высказался режиссер.

Сарик назвал оппонента «бракоделом» и заявил, что не обижается на него. Более того, он считает, что Николай «раздул конфликт», чтобы занять его место на ТНТ.

«Если Сарик уйдет и не произведет шесть сериалов в год для канала ТНТ, их произведет он. Но потом он выяснил, что, оказывается, нужно производить контент за адекватные суммы. Тогда у него произошел стресс», — резюмировал Сарик.

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