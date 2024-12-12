Лидер «Морального кодекса» Мазаев прокомментировал сообщения о долгах перед ФНС

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев отреагировал на слухи, что его разыскивают судебные приставы. Его слова приводит NEWS.ru.

Музыкант возмутился распространившимися в СМИ слухами. Артист заверил, что ему не поступала информация о каких-либо проблемах с ФНС, а о своих якобы долгах он слышит впервые.

«Я член Общественного совета ФССП, как они меня могут разыскивать? Это не соответствует действительности», — рассказал Мазаев, подчеркнув, что с удовольствием бы погасил долги, если бы они были.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что Сергей Мазаев накопил задолженность, из-за которой его объявили в розыск судебные приставы. У знаменитости якобы обнаружили штраф в размере 4 тысяч рублей на его компанию за несвоевременно предоставленные данные в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».

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