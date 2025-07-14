«Раздосадована»: телеведущая Татьяна Миткова не подтвердила свою экстренную госпитализацию в Москве

Советская и российская телеведущая Татьяна Миткова опровергла информацию о своей экстренной госпитализации в Москве. Об этом сообщает НТВ. Она также призналась, что распространение недостоверной информации ее расстроило.

«Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю», — заявила известная журналистка.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что 69-летней Татьяне Митковой понадобилась срочная госпитализация на фоне рака. Якобы у нее из-за заболевания ослаб иммунитет.

Неутешительный диагноз экс-звезде Первого канала поставили еще в 2009 году. Сообщалось, что в организме Татьяны Ростиславовны были обнаружены метастазы, и ей пришлось пройти курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что близкий друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, опроверг информацию о его экстренной операции. В СМИ появились новости о том, что 88-летнему экс-ведущему «В мире животных» потребовалось хирургическое вмешательство из-за сильной боли в ноге и хромоты.