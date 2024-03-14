Николай Цискаридзе высказался об «отмене» русской культуры

Артист балета Николай Цискаридзе поделился мнением об «отмене» русской культуры в недружественных странах. Его слова приводит РИА Новости.

Народный артист РФ признался, что игнорирует подобные инциденты, поскольку, по его мнению, без русского искусства «ничего не будет возможно» в других странах.

«Я вообще на это не обращаю внимание, потому что без русского искусства все равно ничего не будет возможно. Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы», — заявил Цискаридзе.

И.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой подчеркнул, что российским артистам не нужно переживать из-за «отмены», поскольку на Родине «есть чем заниматься».

Ранее Николай Цискаридзе высказался о звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривом, который подвергся критике за его высказывания о коллегах.

Также хореограф Егор Дружинин признался, что его детей из роддома выносил Цискаридзе.