Егор Дружинин рассказал, что его детей из роддома выносил Николай Цискаридзе

Егор Дружинин запустил информацию о непростых отношениях с Николаем Цискаридзе. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам хореографа Егора Дружинина, его семью многое связывает с Николаем Цискаридзе. Так, именно он является крестным отцом дочери Дружинина и Ицкович.

Супруга хореографа подчеркнула, что Цискаридзе с большой заботой относится к крестной.

«Цискаридзе — очень близкий человек. Мы родственники в любом случае — он наш кум. Я чем больше живу, тем больше понимаю, что есть люди ближе кровных родственников и наоборот», — рассказала Вероника Ицкович.

Девушка добавила, что артист балета выносил из роддома всех ее детей. Не упустил возможности прокомментировать эти слова Егор Дружинин:

«Причем иногда применяя физическую силу и отталкивая меня в сторону», — смеясь рассказал он.

Хореограф добавил, что между ним и Цискаридзе иногда возникали конфликты, однако позже все вставало на свои места.

«Он хороший друг, надежный. Он по-разному относился ко мне в разные этапы нашей дружбы, но Нику он всегда боготворил», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что артист Николай Цискаридзе запустил признание о лучшем молодом актере России.