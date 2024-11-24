«Никто не хотел о нем говорить. Да и нельзя было»: Николай Цискаридзе рассказал, почему от него скрывали отца

Артист балета Николай Цискаридзе редко говорит о семье и личной жизни, предпочитая рассказывать о творчестве. Однако в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» педагог признался, что его воспитывала мать, и раскрыл, почему совсем немного знает об отце.

Николая Цискаридзе воспитывала мать, Ламара Николаевна, которая была физиком. Будущий артист родился вне брака, а в его семье старались не говорить о его отце. По некоторым версиям, отцом знаменитости является скрипач Максим Николаевич (согласно другим источникам — Иосифович) Цискаридзе. Сам педагог в 2019 году опроверг эту информацию и заявил, что его биологическим отцом является знакомый матери, но он был женат, поэтому пожелал остаться неизвестным.

«Когда стал с единокровным братом общаться, тот рассказал, чем занимался отец. Мне стало понятно, почему никто никогда не хотел про него говорить. Да и нельзя было. Я так понимаю, он был дипломатом. У него была семья, он очень уважал свою супругу, нельзя было беспокоить ее внутренний мир. Это был выбор и моей мамы, она тоже не хотела беспокоить ее. Семья должна была быть образцово-показательная у тех, кто работал за границей», — поделился Николай Цискаридзе.

При этом бывший премьер балета Большого театра отметил, что был знаком с отцом, но тогда даже не подозревал об этом.

«Я с ним общался в детстве, но не подозревал, что это был мой папа», — признался народный артист России.

Ранее сообщалось о том, что Николай Цискаридзе рассказал о планах стать отцом.