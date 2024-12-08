«Что-то ему занесли, он чуть не умер»: раскрыта правда о страшной болезни Николая Цискаридзе

Балерина Светлана Захарова откровенно рассказала о работе с Николаем Цискаридзе. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала танцовщица призналась, что у артиста непростой характер, и раскрыла правду о его страшной болезни.

По словам Светланы Захаровой, с самого начала совместной работы Николай Цискаридзе проявил себя как сложный человек и партнер. Артистка заявила, что педагог все время стремился «учить» ее несмотря на то, что она является «опытной балериной».

«Николай очень любит учить, а я по-другому привыкла работать. Стоит сзади меня партнер и говорит, что я что-то не так делаю, потому что у него не получается какая-то поддержка. Для меня это было шоком! И первое время я терялась. Я уже опытная балерина, станцевала с разными партнерами. И тут он меня начинает учить. Потом я поняла, что так не пойдет», — высказалась Светлана Захарова.

Танцовщица отметила, что сложности в работе с артистом балета были связаны в том числе с его «немного женскими» физическими данными: худыми руками, длинными ногами и тонкой талией. Однако все изменилось после страшной болезни Николая Цискаридзе. Светлана Захарова рассказала, как однажды ее коллега оказался на грани жизни и смерти после операции.

«Его заразили в больнице, во время операции. Что-то ему занесли, что он чуть не умер. Слава Богу, он выжил, все нормально, он вернулся домой, и был у него сложный процесс восстановления. Он пошел в зал качаться и оброс мышечным корсетом, и стал другим партнером. У него сила появилась в руках, и стало не страшно с ним выступать», — поделилась балерина.

Светлана Захарова подчеркнула, что после восстановления Николай Цискаридзе стал более рациональным и во многом изменил отношение к работе и партнершам.

Ранее сообщалось о том, что подруга Николая Цискаридзе раскрыла подробности личной жизни артиста балета.