Николай Басков рассказал о необычном способе лечения ячменя

Николай Басков признался, что вылечил ячмень красной ниткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певец Николай Басков рассказал, что накануне на его глазу появился ячмень. По словам артиста, это могло произойти после посещения Байкала.

«В Иркутске это произошло, наверное, на Байкале продуло — сказали, надо завязать красную нитку, но все, снял уже», — признался он.

Певец добавил, что народный метод лечения помог справиться с недугом достаточно быстро. Сейчас здоровье Баскова в порядке.

«Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает и помогло!» — заявил он.

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