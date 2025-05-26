Николай Басков рассказал о необычном отдыхе за 300 тысяч в сутки

Николай Басков рассказал, что практикует 36 часов молчания за 300 тысяч в сутки. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Николай Басков признался, что несколько раз в год уединяется в шале на Телецком озере. Он рыбачит, принимает ванны, а еще практикует молчание в течение трех дней. Так, по словам Николая, он отдыхает от работы и восстанавливает голосовые связки. Подобная аскеза обходится ему 300 тысяч в сутки.

«Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю, как ползают муравьи, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, ни с людьми общаться. Такая аскеза», — сообщил артист.

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