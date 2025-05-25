«Предложу открыть там стоматологию»: Малахов обратился к Тимати, который раскрыл секрет белоснежной улыбки

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал ставшую популярной в соцсетях видеозапись с рэпером Тимати. На ней еще 19-летний артист раскрывает секрет своей белоснежной улыбки.

Малахов опубликовал комментарий в своем Telegram-канале. В ролике Тимати заявил, что у него такие белые зубы из-за «воды с фтором», которая лилась из кранов квартир в районе Проспекта Мира в Москве.

Телеведущий, ознакомившись с видео, написал, что в этом месте необходимо открыть стоматологическую клинику. Малахов написал, что предложит эту идею основателю сети столичных медучреждений Альбине Донцовой.

«Тимур, хочу знать точный адрес этого дома на Проспекте Мира — предложу Альбине Донцовой открыть там стоматологию!» — заявил Андрей.

Ранее Малахов согласился провести интервью с Настей Ивлеевой после «голой» вечеринки. По его словам, беседа поможет раскрыть личность блогерши.