Певец Николай Басков рассказал, что выступал на корпоративе в честь дня рождения собаки. Об этом информирует портал News.ru.

В Москве состоялась музыкальная премия «Золотой граммофон». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Николай Басков. Артист находился в хорошем настроении и охотно общался с прессой. Баскову удалось удивить журналистов, заявив, что однажды он выступал в честь дня рождения собаки.

По воспоминаниям Николая, ситуация произошла несколько лет назад. Тогда заказчик предложил ему «любые деньги» и сообщил, что концерт предназначен для Джорджика. После исполнения песни Басков пожелал изменнику всего самого наилучшего. Спустя время выяснилось, что виновник торжества — собака «с ошейником в бриллиантах».

«Мне сказали, что надо выступить в ресторане в Подмосковье. Говорят, срочно меня хотели, за любые деньги, умирают», — сообщил певец.

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