Филипп Киркоров и Николай Басков в Новый год выступают лишь на богатых праздниках. Об этом изданию Kp.ru сообщил продюсер Илья Саглиани.

Новогодние праздники — время заработка для звезд шоу-бизнеса. Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков — самые востребованные артисты декабря 2023 года: их гонорар в разы выше, чем у коллег. По словам продюсера, перечисленные знаменитости берут за одно выступление от 7 до 10 млн рублей.

«У Киркорова и Баскова все расписано до конца декабря. Они поют на богатых праздниках. У артистов такого уровня много проверенных годами клиентов», — высказался Илья.

Продюсер отметил, среди заказчиков пользуются спросом звезды 90-х. Несмотря на повышенный интерес, их ажиотаж приходится «подогревать»: «Говорят, что у исполнителя остались «последние даты»».

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