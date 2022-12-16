Николай Басков поставил точку в вопросе единственного сына и заявил, что жалеет о его рождении

45-летний Николай Басков был женат лишь однажды. Его избранницей стала Светлана Шпигель. В браке у них родился сын, которого назвали Брониславом. Однако после его появления на свет в паре произошел разлад, и вскоре молодые люди объявили о разводе. С тех пор Басков больше ни разу не появился в ЗАГСе. Более того, в одном из интервью он заявил, что считает свое решение завести семью в раннем возрасте ошибкой.

По словам артиста, к нему постоянно пристают с вопросами, почему он вновь не женится. И он решил, наконец, поставить жирную точку в этом вопросе. Николай считает, что в молодости люди глупые, и до сорока в принципе не нужно торопиться с детьми и браком. Он также отметил, что нужно следовать примеру Европы и образовывать семьи только после 50-ти. К этому возрасту у людей появляется голова на плечах, перестают бушевать страсть и гормоны. По мнению Баскова, к этому вопросу нельзя подходить безрассудно, поэтому иногда лучше подождать.

К слову, со своим единственным сыном певец не поддерживает общение. Светлана Шпигель изменила фамилию ребенку, и теперь Бронислав называет папой совсем другого мужчину.

Напомним, что в последнее время многие поклонники озабочены вопросом здоровья артиста. Недавно Николай Басков решил прекратить все домыслы и показать, как на самом деле выглядит после перенесенных операций.