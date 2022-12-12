Раскрыта многолетняя ложь: Николай Басков не является отцом сына Светланы Шпигель

Эстрадный певец Николай Басков был женат лишь один раз. В 2001 году он заключил брак с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. Поначалу все у них в паре было прекрасно. Артист становился все успешнее и добивался популярности, а его супруга окончила с отличием юридический факультет МГУ. В 2006 году у пары родился наследник, которого назвали Бронислав Басков-Шпигель. Однако все не так очевидно в этой истории.

Неоднократно Николай в интервью заявлял, что был очень рад рождению сына. Но на деле свою карьеру и жизнь он не стал перестраивать после появления ребенка. Это привело к ссорам в семье, а позже и к разводу. В 2008 году Басков и Шпигель прекратили быть мужем и женой, и Светлана запретила экс-супругу видеться с Брониславом.

Через какое-то время девушка вновь вышла замуж, а ребенку изменила фамилию на Шпигель. Долгое время Светлана не появлялась в поле зрения, и у Николая полностью пропала связь с сыном. Позже выяснилось, что даже в свидетельстве о рождении Бронислава Басков не был вписан в графе «отец». Да и папой мальчик никогда не называл артиста. Настоящим родителем для него стал второй муж матери Вячеслав Соболев. Таким образом, Басков окончательно перестал иметь какое-то отношение к ребенку.

Напомним, что в последнее время поклонники сильно переживают за состояние здоровья кумира. Николай не раз появлялся на публике с опухшим лицом, а на одном из последних светских мероприятий практически не мог самостоятельно передвигаться. На днях Басков наконец-то лично прокомментировал свое здоровье и рассказал о причинах болезни.