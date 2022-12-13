Теперь все очевидно: в Сеть слили кадры реальной внешности Баскова после перенесенных операций
На протяжении уже нескольких недель Николай Басков пугает поклонников состоянием своего здоровья. Сначала он появился на программе «Жизнь и судьба» с опухшим лицом, затем и вовсе стал еле передвигаться, а потом сообщил, что перенес операцию.
Но, несмотря на ужасающие заголовки в СМИ, артист продолжал публиковать свои фотографии в социальных сетях, на которых демонстрировал, что все у него прекрасно. Но фанатов это не успокоило, а только еще больше насторожило, ведь невооруженным взглядом на снимках можно было заметить фотошоп. «Неужели все настолько плохо, что певец не может показаться без фильтров и коррекции внешности при помощи программ?» - задавались вопросом пользователи в Сети. Однако Басков решил раз и навсегда развеять все домыслы и показать, как он выглядит сейчас на самом деле.
Певец появился на дне рождения Иды Достман, на котором веселился вместе с Яной Рудковской. Они записали совместное видео, чтобы наглядно доказать поклонникам артиста, что он по-прежнему в прекрасной форме. Рудковская прижималась к Баскову и все повторяла, как он хорош собой.
Яна Рудковская и Николай Басков
Фото: Соцсети
Отметим, что Николай действительно заметно похудел и даже как будто похорошел. Щеки впали, да и живот стал меньше. Это певец показал, демонстративно распахнув пиджак. «Все чушь и происки врагов. Коля хорош собою, светел лицом, статен и по-прежнему великолепен», - заявила Яна Рудковская.
Ранее была раскрыта многолетняя ложь – Николай Басков не является отцом сына Светланы Шпигель.