Теперь все очевидно: в Сеть слили кадры реальной внешности Баскова после перенесенных операций

На протяжении уже нескольких недель Николай Басков пугает поклонников состоянием своего здоровья. Сначала он появился на программе «Жизнь и судьба» с опухшим лицом, затем и вовсе стал еле передвигаться, а потом сообщил, что перенес операцию.

Но, несмотря на ужасающие заголовки в СМИ, артист продолжал публиковать свои фотографии в социальных сетях, на которых демонстрировал, что все у него прекрасно. Но фанатов это не успокоило, а только еще больше насторожило, ведь невооруженным взглядом на снимках можно было заметить фотошоп. «Неужели все настолько плохо, что певец не может показаться без фильтров и коррекции внешности при помощи программ?» - задавались вопросом пользователи в Сети. Однако Басков решил раз и навсегда развеять все домыслы и показать, как он выглядит сейчас на самом деле.

Певец появился на дне рождения Иды Достман, на котором веселился вместе с Яной Рудковской. Они записали совместное видео, чтобы наглядно доказать поклонникам артиста, что он по-прежнему в прекрасной форме. Рудковская прижималась к Баскову и все повторяла, как он хорош собой.