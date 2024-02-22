«Это печально»: Тутта Ларсен оценила поступок тихо уехавшей из России Ольги Шелест

Телеведущая Тутта Ларсен высказалась о коллеге Ольге Шелест, которая тихо уехала из России в 2022 году. Она считает: актриса решила, что ей с нами не по пути.

Собственное мнение по поводу переезда Шелест в США Ларсен озвучила в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Телеведущая не осуждала коллегу, однако не стала ее поддерживать. При этом Ларсен считает, что та поступила правильно, не критикуя коллег из-за границы.

«Это все очень печально… Кстати, Оля, надо отдать ей должное, сделала выбор и следует ему, не обливая грязью свою страну, не высказываясь публично. Она просто решила, что ей с нами не по пути», - сказала Ларсен.

Она считает, что Шелест выбрала жизнь в другой культуре, и пожелала ей материальных возможностей для этого.

В сентябре 2023 года сообщалось, что ведущая нашла в США новую работу, однако каких-либо подробностей не приводилось. В соцсетях она выкладывала кадры с отдыха, а посты подписывала на английском языке. Известно, что вся семья Шелест хорошо владеет иностранным языком, а супруг Алексей Тишкин трудоустроен в Штатах продюсером.