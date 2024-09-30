Прибегала к липоскульптурированию: Оксана Самойлова потратила на пластику 2,5 млн рублей

Блогер Оксана Самойлова не скрывает, что прибегает к операциям по изменению внешности. Например, ей делали маммопластику. Помимо этого, знаменитость прибегала к липоскульптурированию и еще нескольким вмешательствам.

Об этом в беседе с Telegram-каналом Звездач рассказал хирург Денис Агапов. По его словам, супруга рэпера Джигана потратила на операции 2,5 млн рублей. Он объяснил журналистам, к каким процедурам обращалась блогерша.

«У Оксаны Самойловой выполнена эндоскопическая подтяжка висков, так называемый эндоскопический височный лифтинг или эндоскопическая периорбитопластика. Выполнена верхняя блефаропластика, поскольку у нее раскрылась борозда верхнего века и ушли жировые пакеты, выполнена ринопластика и контурная пластика по лицу — скулы, губы, контур нижнего края нижней челюсти», — рассказала специалист.

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