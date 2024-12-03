«Никогда об этом не говорила»: Алина Загитова рассказала, что изменила в своей внешности
© Starface.ru
22-летняя фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы. Об этом сообщает PROпуск.
В Москве состоялась премия «Звезды хайпа», которую посетили Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова, Алина Загитова и многие другие знаменитости. Выйдя на красную дорожку, Алина призналась в увлечении косметологией. По словам фигуристки, она увеличила себе губы.
«Я никогда об этом не говорила – вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья», — высказалась спортсменка.
Также Алина назвала себя скромным и закрытым человеком. Она считает, что именно из-за этого сталкивается с хейтом.
«Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса, то я максимально закрытая. Возможно, из-за этого люди и хейтят меня», — заявила фигуристка.
Отметим, что Загитову заподозрили в пластике и увлечении косметологией после интервью с Надеждой Стрелец.
Ранее депутат Светлана Журова призвала наказать получившую 197 штрафов Алину Загитову. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 59-летняя Марина Хлебникова вышла в свет и удивила фанатов моложавой внешностью.