«Никогда об этом не говорила»: Алина Загитова рассказала, что изменила в своей внешности

22-летняя фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы. Об этом сообщает PROпуск.

В Москве состоялась премия «Звезды хайпа», которую посетили Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова, Алина Загитова и многие другие знаменитости. Выйдя на красную дорожку, Алина призналась в увлечении косметологией. По словам фигуристки, она увеличила себе губы.

«Я никогда об этом не говорила – вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья», — высказалась спортсменка.

Также Алина назвала себя скромным и закрытым человеком. Она считает, что именно из-за этого сталкивается с хейтом.

«Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса, то я максимально закрытая. Возможно, из-за этого люди и хейтят меня», — заявила фигуристка.

Отметим, что Загитову заподозрили в пластике и увлечении косметологией после интервью с Надеждой Стрелец.

Ранее депутат Светлана Журова призвала наказать получившую 197 штрафов Алину Загитову. Подробности читайте в этой новости.

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