Депутат Светлана Журова призвала наказать получившую 197 штрафов Алину Загитову. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным СМИ, за 2024 год фигуристка 197 раз нарушила правила дорожного движения. Светлана Журова считает, что Загитова должна понести наказание, поскольку регулярно создает опасную обстановку. По мнению депутата, родителям Алины необходимо провести с ней воспитательную беседу.

«В советское время за такое количество нарушений Загитову точно лишили бы водительских прав. Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. А тут, получается, постоянные нарушения. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось», — высказалась Светлана.

При этом депутат усомнилась, что Загитова всегда сама водит машину. По ее мнению, у спортсменки может быть личный водитель. Или, например, она одолжила авто родственникам.

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