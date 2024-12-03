59-летняя Марина Хлебникова вышла в свет и удивила фанатов моложавой внешностью

Певица Марина Хлебникова совершила редкий выход в свет. Она появилась на шоу «Легенды Ретро FM 2024» и удивила поклонников своей внешностью.

59-летняя артистка не отказалась попозировать фотографам за кулисами мероприятия. Она была в золотом жакете из пайеток, в белой блузке с жабо и прямых брюках. Волосы Марина оставила распущенными, а макияж выбрала легкий и почти незаметный.

Обсуждая появление Хлебниковой на публике, пользователи Сети отметили, что она стала выглядеть моложе. Некоторые поклонники даже предположили, что она сделала какие-то процедуры, чтобы визуально избавиться от нескольких лет.

«Не стареет», «Будто помолодела», «Не узнать, что-то сделала с лицом и стала визуально моложе», - написали фанаты.

Напомним, что весной этого года появлялись новости об ухудшении состояния здоровья у Марины. СМИ писали, что она начала хромать и столкнулась с проблемами с голосом. Однако никаких комментариев по этому поводу она не давала. А после очередной публикации о ней в прессе она обиделась и заявила, что будет общаться только с «нормальными» журналистами.

Ранее Татьяна Буланова показала Марину Хлебникову без фильтров и фотошопа.