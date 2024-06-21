«Никогда не связывайтесь»: Газманов раскрыл новый метод шантажа публичных людей

Сын народного артиста России Олега Газманова Родион Газманов признался, что оказался в «черном списке» публичных людей, которые якобы умрут из-за отказа помочь в беде. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

По словам музыканта, речь идет о так называемой «токсичной благотворительности». В опубликованном артистом списке, помимо него, оказались имена известных певцов, блогеров и спортсменов.

«Кто умрет в этом месяце за предательство Бога: отказом помочь его беде», — гласит заголовок данного списка.

Газманов-младший уточнил, что не намерен иметь никаких дел с теми, кто идет на подобный шантаж.

«Никогда не связывайтесь с теми, кто просит вас помощи так, как будто вы им уже что-то должны. Не должны. В каком бы бедственном положении человек ни находился, не должны», - заявил певец, напомнив, что благотворительность может быть лишь добровольной.

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