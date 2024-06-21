В Екатеринбурге без объяснения причины отменили стадионный концерт рэпера Басты

В Екатеринбурге отменили концерт рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Артист должен был выступить на главном стадионе города в августе.

«Концерт Басты, запланированный на 23 августа 2024 на стадионе «Екатеринбург Арена», отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили Ura.ru представители стадиона, решение об отмене мероприятия принял организатор по независящим от площадки техническим причинам. При этом концертный директор Басты отказался от комментариев.

Поклонникам творчества рэпера пообещали вернуть деньги за купленные ранее билеты.

Ранее в Красноярске Басте пришлось идти пешком по мосту после ссоры с гаишником. После выступления артист оказался в пробке на выезд с острова Татышев. Машину знаменитости не пропустили и отправили в общую очередь.