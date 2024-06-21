«Я мог уволить»: Григорьев-Апполонов назвал причину ухода солистов из «Иванушек»
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Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов объяснил, почему другие участники в прошлом уходили из коллектива. Его слова приводит aif.ru.
За почти 30 лет существования «Иванушек International» солисты дважды покидали группу. В 1998 году сольную карьеру захотел начать Игорь Сорин, а в 2013-м — Олег Яковлев. По трагическому стечению обстоятельств оба исполнителя умерли молодыми.
Как признался Григорьев-Апполонов, он никогда не задумывался об уходе из знаменитого коллектива.
«Я только мог уволить кого-нибудь. Но нет, конечно. Я вот себя ощущаю только „Иванушкой Int“ — Рыжим „Иванушкой“», — поиронизировал артист.
Музыкант предположил, что именно это ощущение сделало группу такой, какая она есть. Он добавил, что из «Иванушек» уходили те солисты, у которых эти ощущения пропадали.
Ранее Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как проводит свободное время.