«Я мог уволить»: Григорьев-Апполонов назвал причину ухода солистов из «Иванушек»

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов объяснил, почему другие участники в прошлом уходили из коллектива. Его слова приводит aif.ru.

За почти 30 лет существования «Иванушек International» солисты дважды покидали группу. В 1998 году сольную карьеру захотел начать Игорь Сорин, а в 2013-м — Олег Яковлев. По трагическому стечению обстоятельств оба исполнителя умерли молодыми.

Как признался Григорьев-Апполонов, он никогда не задумывался об уходе из знаменитого коллектива.

«Я только мог уволить кого-нибудь. Но нет, конечно. Я вот себя ощущаю только „Иванушкой Int“ — Рыжим „Иванушкой“», — поиронизировал артист.

Музыкант предположил, что именно это ощущение сделало группу такой, какая она есть. Он добавил, что из «Иванушек» уходили те солисты, у которых эти ощущения пропадали.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как проводит свободное время.