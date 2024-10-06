«Решила себя побаловать»: Татьяна Буланова рассказала, зачем взяла кредит

Татьяна Буланова вышла в свет в платье, расшитом стразами. Его для артистки сшили в премиальном бутик-ателье за 300 тыс. рублей. Но настоящая слабость звезды — премиальная обувь. Ради нее певица готова потратить все деньги и даже взять кредит.

Знаменитость называет себя обувным шопоголиком. Она признается, у нее есть более тысячи пар дорогой обуви, которую она хранит в отдельной гардеробной.

Из-за последней дорогой покупки Булановой пришлось взять кредит, за который она платит ежемесячно 45 тыс. рублей в месяц.

«Я решила себя так побаловать, но я скоро его выплачу, он практически закончился», — призналась она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Многие удивляются, что Буланова вынуждена жить в долг, будучи замужем за ресторатором Валерием Рудневым.

В ответ на это исполнительница хита «Ясный мой свет» говорит, что у ее молодого избранника и так полно вопросов и дел — Татьяна не хочет вешать на него свои «хотелки». По словам певицы, Валерий балует ее, но она привыкла в основном рассчитывать на себя.

В июне 2023 года Буланова вышла замуж третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, он младше артистки на 19 лет.

Ранее звезда признавалась, что не знает, сколько зарабатывает ее муж. Эту тему Татьяна старается обходить стороной.