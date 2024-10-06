«Это был кошмар»: Сергей Жуков вспомнил, как оказался на грани жизни и смерти

Четыре года назад лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сильно ударился о сценическую конструкцию, на которую вешают световое и звуковое оборудование. Певец не обратил внимание на ушиб и продолжал работать. В итоге артиста увезли в больницу прямо из аэропорта — он был буквально на грани жизни и смерти.

О произошедшем Жуков вспомнил в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Когда солист группы попал в больницу, стало ясно, что ему необходима операция — у него обнаружили пупочную грыжу. Сергей после гастрольной поры планировал отправиться в отпуск с семьей. Перед вылетом у него откачали литр с лишним жидкости, но это не решило проблему.

Жена и дети знаменитости улетели в отпуск без него. Жукову пришлось остаться в больнице. Врачи заподозрили у исполнителя хита «Крошка моя» заражение или воспаление. Грыжу вскрыли во второй раз, а спустя три дня у него начался некроз тканей.

«Все вокруг начинает раскрываться и полностью отмирать. Через неделю у меня дырка в животе — сначала небольшая, а через месяц она была 10-сантиметровой. Это уже был кошмар, мне стало страшно», — признался 48-летний артист.

Медики назначили Сергею антибиотики, пояснив, что его организм дал полный сбой. Данный момент стал переломным — Жуков понял, что отпуска, мечты и желание съесть бургер абсолютно сейчас неважны. Он попросил фанатов помолиться за него.

Напомним, в октябре выйдет фильм Руки Вверх!», который расскажет историю создания знаменитого российского поп-коллектива. Сергея Жукова в картине сыграли три человека, среди которых — его 14-летний сын Энджел. Артист рассказал, как его наследнику удалось получить главную роль.